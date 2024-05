Szymon Hołownia sam zastawił na siebie pułapkę? „To tylko nagroda pocieszenia”

13 i 14 listopada 2025 to daty, które w umowie koalicyjnej odnoszą się do personalnych przetasowań na szczycie władzy. W tych dniach – zgodnie z założeniami – ma dojść do zmiany na stanowisku marszałka Sejmu. Sprawowanie tej funkcji zakończy Szymon Hołownia, a jego następcą będzie Włodzimierz Czarzasty.

Hołownia marszałkiem do końca kadencji Sejmu? Polacy zabrali głos w sondażu

Z nieoficjalnych informacji wynika, że ten plan wcale nie musi stać się rzeczywistością. Do pojawiających się spekulacji odniósł się sam zainteresowany.

– Daty i nazwiska zawarte w umowie koalicyjnej są jasne i obowiązują. Natomiast często ze strony dziennikarzy pojawia się pytanie, czy umowa koalicyjna nie będzie kiedyś renegocjowana. Odpowiadam: może kiedyś będzie. Umowa koalicyjna to nie jest Pismo Święte i jeżeli partnerzy uznają, że potrzebne są inne rozwiązania, można o nich rozmawiać – powiedział Szymon Hołownia na konferencji prasowej.

Jak zapewnił, nie odbyła się dyskusja na ten temat i nie ma przesłanek co do tego, że we wspólnych ustaleniach zmieni się chociażby spójnik.

W najnowszym sondażu dla „Wprost”, który został przeprowadzony przez SW Research, zapytaliśmy Polaków, czy Szymon Hołownia powinien sprawować funkcję marszałka Sejmu do końca kadencji. 45,1 proc. respondentów opowiada się za takim rozwiązaniem, a 30,7 proc. jest przeciwko. Pozostali ankietowani nie mają zdania w sprawie.

Te elementy dają przewagę Hołowni nad Czarzastym. „Zwierzę medialne”

Do najnowszego sondażu odniósł się dr Bartosz Rydliński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

– Ten wynik mnie nie zaskakuje. Warto przypomnieć początki kariery Szymona Hołowni jako marszałka Sejmu. Nie bez powodu zaczęto nazywać obrady, transmitowane za pośrednictwem serwisu Youtube, jako Sejmflix. Szymon Hołownia jest dziennikarzem, ma duże doświadczenie w wystąpieniach publicznych. To zwierzę medialne – wskazuje w rozmowie z „Wprost” współzałożyciel Centrum im. Ignacego Daszyńskiego.