Krzysztof Stanowski wywołał burzę najnowszym pomysłem. „Szkodliwe i niebezpieczne”

Krzysztof Stanowski w poniedziałek 3 czerwca poinformował w mediach społecznościowych o planach Kanału Zero na kolejne dni. Zapowiedział m.in., że w sobotę o godz. 20 o sprawie rosyjskich wpływów w Polsce będą rozmawiać Jacek Bartosiak i Leszek Sykulski.

„Twarda, intelektualna konfrontacja odmiennych strategii geopolitycznych dla Polski” – zapowiedział rozmowę Sykulski. „Trwa wojna systemowa o świat. Mój rozmówca prezentuje opcję kontynentalną w wariancie prorosyjskim. Czas pokazać społeczeństwu, że synowie Rzeczpospolitej potrafią się rozprawić intelektualnie z tą opcją, zachowując polskie serce” – napisał z kolei Bartosiak.

Leszek Sykulski gościem Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero. Na dziennikarza posypały się gromy

Zaproszenie Sykulskiego wywołało spore kontrowersje w sieci. „Leszek Sykulski to facet, który w kwietniu 2022 r. robił wywiad z rosyjskim ambasadorem usprawiedliwiającym agresję na Ukrainę, a którego partia chce »wystąpienia Polski ze struktur wojskowych NATO«, warunkowego »wystąpienia Polski z Unii Europejskiej« oraz »jak najszybszego polepszenia relacji z Państwem Związkowym Rosji i Białorusi«” – wskazał w komentarzu Jakub Wiech.

„Rozumiem, że dobrze zestawić pana Jacka Bartosiaka z wyrazistym oponentem, ale w tym przypadku taka debata jest udostępnieniem platformy jawnie prorosyjskim siłom, których miejsce jest poza polską debatą publiczną – bo są po prostu szkodnikami. Tym bardziej dziwi osoba Sykulskiego, że przecież Kanał Zero ma na pokładzie takie osoby, jak pan Dębski czy Andrzejczak, które do takiej debaty pasowałyby znacznie lepiej” – dodał redaktor naczelny Energetyka24.com.

Najnowsza decyzja Stanowskiego pod ostrzałem krytyki. „Gratulacje za promocję ruskich onuc”

„Ty no, dzięki, w ogóle nie wiedziałem, kto to jest” – odpowiedział Stanowski. „Gratulacje za promocję ruskich onuc” – drwił były poseł Michał Stasiński. „Leszek Sykulski nawoływał do fizycznej rozprawy z ludźmi takimi jak ja” – skomentował z kolei były rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

„Leszek Sykulski to człowiek, wokół którego budowany jest obecnie prorosyjski obóz polityczny w Polsce. Ten człowiek jest głównym promotorem rosyjskich tez propagandowych w Polsce. Zapraszanie go do Kanału Zero jest szkodliwe i niebezpieczne. Wg mnie bardzo duży błąd” – ocenił doradca Andrzeja Dudy Stanisław Żaryn.

