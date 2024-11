Polacy znów wybiorą „mniejsze zło”? „Biedniejsza część Ameryki pokazała to wyraźnie”

Biedniejsza część Ameryki pokazała wyraźnie, że nie tyle potrzebuje zmian społeczno-kulturowych, co ekonomicznych. I zagłosowała na populistyczne i demagogiczne zagrania Trumpa. Również część Polaków uważa, że dobrze rozumie Amerykanów i tłumaczy ich, że wybrali po prostu mniejsze zło, czyli coś, na co my w naszym kraju wielokrotnie czuliśmy, że jesteśmy podczas wyborów skazywani.

Mniej interesują nas żarty, że kandydat na kandydata RP sprząta kupy po Bąblu, co powinno być oczywiste, czy dzielenie się faktami z życia osobistego, że np. żona zagania do mycia wanny.

W opowieściach tych bardziej brakuje merytorycznej próby udzielenia odpowiedzi na twarde pytanie, co zrobić aby ceny karmy dla psów i tych wanien wreszcie spadły. Albo przynajmniej nie rosły w następnym roku.

Czy podczas rozwijającej się kampanii prezydenckiej nasze elity polityczne wezmą sobie mocno do serca nauczkę, jaką Amerykanie dali demokratom?