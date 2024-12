„Jak najmniej Tuska” vs. „spokoju”. Czego na święta i nowy rok życzą politycy?

Święta i koniec roku to czas podsumowań, składania życzeń i snucia planów na kolejnych 12 miesięcy. Będąc w Sejmie, zapytaliśmy polityków, czego życzą Polsce i Polakom. Co odpowiedzieli?

– Dzisiaj nie mamy do czynienia z polaryzacją. Mamy do czynienia z podziałem na prawdę i kłamstwo, na dobro i zło, na złodziei i ludzi uczciwych. Każdy, kto to zrozumie, będzie po prostu mógł łatwiej odnaleźć się w polskiej rzeczywistości – mówi Witold Zembaczyński (KO).

Marcin Horała (PiS) wspomina o programach rozwojowych.

– By te, które w tym roku opóźniono czy ograniczono, nabrały rozpędu na nowo. Życzę też, by polska scena polityczna i polityka w ogóle dotyczyła nieraz nawet bardzo ostrych, ale sporów wobec spraw, idei, przedsięwzięć, a nie była takim czystym zaspokajaniem najniższych uczuć nienawiści, w którym właściwie nie chodzi o nic innego, a tylko o gnębienie przeciwnika.

Dla Magdaleny Sroki (PSL) ważne są zdrowie i spokój.

– 2025 rok to również ogrom wyzwań. 1 stycznia Polska obejmie trwającą pół roku rotacyjną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo, gospodarka, wybory prezydenckie, które nas czekają… Na to wszystko trzeba mieć uwagę. Dla wszystkich życzenia zdrowego rozsądku, umiaru i nie dawania się wciągnąć w polityczną wojnę między plemionami. Ona zawsze miała miejsce i pewnie w przyszłości również będziemy się spierać, ale zachowajmy umiar i szacunek do drugiego człowieka.

Życzenia od polityków. Przeważa jedna wartość

Przemysław Wipler (Konfederacja) również ma nadzieję na spokój.

– Żeby nie było wojny, żebyśmy przestali ubożeć i bogacili się. Rozsądnych polityków, mniej sporów, mniej awantur, więcej przyjaźni i dobroci.

Łukasz Osmalak (Polska 2050) podkreśla: – Żebyśmy nareszcie potrafili rozmawiać, mniej zwracali uwagę na to, kto mówi, a bardziej na to, co mówi.

Była marszałek Sejmu Elżbieta Witek (PiS) także wspomina o spokoju.

– Życzę również ciepła rodzinnego, odpoczynku i zastanowienia się, co w życiu jest najważniejsze.

Jej partyjny kolega Marek Suski zaznacza, że pragnie, by „w Polsce wróciły demokracja i praworządność”. – Żebyśmy mieli uczciwy rząd i, by nie prześladowano opozycji. A Polakom życzę zdrowia, wielu łask bożych i wolnych mediów.

Łukasz Mejza (PiS) przyznaje, że „bardzo kocha ojczyznę”. – Dlatego zawsze życzę jej jak najlepiej, a najlepiej dla Polski będzie jak najmniej Tuska. Ja myślę, że jak będzie jak najmniej Tuska, to wtedy wszyscy Polacy będą szczęśliwi. To w zupełności wystarczy.

Apel do posłów i posłanek

Poseł Nowej Lewicy Łukasz Litewka ma apel do posłów i posłanek.

– Żebyśmy wszyscy rozmawiali jak ludzie i nie kłócili. Pan marszałek Hołownia powiedział, że szopka jest w tym roku w Sejmie, a myślę, że szopka jest cały rok, więc zmieńmy to. Rozmawiajmy, przede wszystkim pracujmy i bądźmy tu dla ludzi. Z kole Polkom i Polakom życzę zdrowych, wesołych, spokojnych świąt w cieple rodzinnym, ale przede wszystkim, żebyście byli z nas dumni. Żebyśmy wszyscy w tej Polsce byli, bo to piękny i bezpieczny kraj. Żebyśmy nie musieli z niego nigdy uciekać i żebyśmy zawsze byli szczęśliwi.

Klaudia Jachira (Zieloni) również nawiązuje do swoich kolegów i koleżanek po fachu.

– Żebyśmy wszyscy, którzy obiecaliśmy reprezentować ten naród, wywiązywali się z tego należycie. Adresuję to zarówno do siebie, jak i do posłów PiS. Życzyłabym nam wszystkim, abyśmy dotrzymywali obietnic.

Tadeusz Woźniak (PiS) marzy o „powrocie praworządności”.

– Żeby naszym rodakom żyło się w Polsce bezpiecznie, żeby wszelkie zagrożenia, które dzisiaj gdzieś tam czyhają, nas nie dotknęły, żeby zapanował pokój.

Marcin Józefaciuk (KO) życzy „szczęścia, uśmiechu, spowolnienia, mniejszego spolaryzowania, żebyśmy zaczęli szukać tego, co nas ze sobą łączy, a nie patrzeć na to, co nas dzieli”.

Ewa Zajączkowska-Hernik, europosłanka Konfederacji, podkreśla: – Błogosławieństwa Bożego dla wszystkich! Niech nowonarodzony Pan wypełni nasze serca wiarą, nadzieją i miłością. Życzę, by 2025 rok przyniósł wytchnienie od trosk oraz realizację wszelkich życiowych planów i założeń.

– Bez żadnych politycznych akcentów, ataków, docinków. Powodzenia, bezpieczeństwa, dostatku, spokoju, ale jednak praworządności, tego nie można ominąć – zaznacza z kolei Paweł Szrot (PiS).

Miłosz Motyka (PSL) – podobnie jak inni – mówi o spokoju.

– Spokoju od sporów politycznych. I tego, by szukać jednak tego co łączy, a nie dzieli. Każdemu.

Czytaj też:

Oburzające nagranie ze szkolnej wigilii. Piernik w kształcie swastyki to nie wszystkoCzytaj też:

Ile w tym roku kosztuje kolacja wigilijna? Niektóre produkty potaniały