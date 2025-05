Zandberg ma propozycję dla Trzaskowskiego. „Niech to udowodni”

W mediach pojawiła się informacja, że otoczenie Adriana Zandberga otrzymało SMS-a od sztabu Rafała Trzaskowskiego z zaproszeniem na spotkanie. Do tych doniesień odniósł się współprzewodniczący Partii Razem na antenie Polsat News.

Trzaskowski zabiega o spotkanie z Zandbergiem?

– Rafał Trzaskowski w TVN-ie zwrócił się o to, żebyśmy się spotkali i porozmawiali o tym, co nas łączy. Ja mam poczucie, że ta kampania przebiega w myśl zasady: „cóż szkodzi obiecać” – powiedział Adrian Zandberg. Polityk nawiązał w ten sposób do słów Przemysława Witka, posła Koalicji Obywatelskiej, które odbiły się głośnym echem.

– Milion wyborców, którzy zagłosowali na Razem w wyborach, to są rozsądni ludzie i oni to widzą. Oni to widzą, że teraz, przed drugą turą wyborów, latają puste obietnice albo właśnie hołdy toruńskie – skomentował Adrian Zandberg, tym razem gorzko recenzując sposób, w jaki Karol Nawrocki rozmawiał ze Sławomirem Mentzenem.

Adrian Zandberg przedstawił propozycję Trzaskowskiemu. „Niech to udowodni”

– Moja propozycja jest następująca. Jeżeli Rafał Trzaskowski poważnie traktuje to, co mówi – jak wiele go, jak mówi, łączy z nami – jeśli chodzi np. o politykę mieszkaniową czy kwestię podejścia do ochrony zdrowia... Muszę przyznać, że trudno było (to – red.) zauważyć w ostatnich miesiącach, ale przyjmując, że tak jest, to może niech to udowodni w praktyce. Mamy do wyborów ponad tydzień, spotkajmy się w Sejmie. Zróbmy dodatkowe posiedzenie Sejmu. Są dwie ważne rzeczy, które trzeba naprawić pilnie – podkreślił Adrian Zandberg w programie „Graffiti”.

– Mamy dramatyczną sytuację w NFZ, mamy dramatyczną sytuację w ochronie zdrowia. W tym momencie, za chwilę, (…) system zacznie się sypać. Trzeba natychmiast znowelizować budżet i musi się znaleźć 20 mld zł, żeby zasypać dziurę w NFZ – powiedział Zandberg. – Są gotowe rozwiązania mieszkaniowe, przecież nie mówię o naszych rozwiązaniach mieszkaniowych, mówię o tych rozwiązaniach, które powstały w rządzie, które trzeba po prostu odblokować, przegłosować i uruchomić – dodał lider Partii Razem.

