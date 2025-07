Mniej ekranów, więcej rozmów. Te zabawy podczas wakacji z dzieckiem przyniosą świetny efekt

Letni czas kojarzy się z odpoczynkiem, zabawą i oderwaniem od codziennego grafiku. Rodzice z ulgą odkładają obowiązki szkolne i przedszkolne na bok, a dzieci z radością zanurzają się w beztroskę. Ale czy w tym wszystkim jest miejsce na rozwój mowy? Oczywiście! I nie chodzi tu o przemycanie żmudnych ćwiczeń logopedycznych do walizki. Wakacje to wyjątkowy moment, kiedy rozwój mowy może dziać się… mimochodem. Wystarczy kilka drobnych zmian w podejściu i uważność na to, co i jak dzieje się wokół nas.

Mniej ekranów, więcej rozmów – postaw na żywe słowo Wskazówka: zamiast kolejnej bajki – dialog o tym, co się wydarzyło lub wydarzy. Wakacje to czas odpoczynku, ale też wyzwanie dla rodziców, którzy chcą zapewnić dzieciom zarówno rozrywkę, jak i wsparcie rozwojowe. Nietrudno jednak zauważyć, że coraz częściej wolny czas dzieci wypełniają urządzenia elektroniczne: bajka do śniadania, tablet na plaży, gra na telefonie w podróży. Choć chwilowa cisza bywa kusząca, warto pamiętać, że dla rozwoju mowy i kompetencji społecznych dziecka kluczowy jest kontakt z drugim człowiekiem – nie z ekranem. Rozmowa jest jednym z najważniejszych narzędzi wspierających rozwój językowy dziecka. To właśnie poprzez dialog dziecko uczy się nowych słów, struktur językowych, rozumienia emocji, a także budowania relacji. Nawet najprostsza wymiana zdań z rodzicem, rodzeństwem, dziadkiem czy kolegą z ośrodka wakacyjnego może przynieść więcej korzyści niż najbardziej zaawansowana aplikacja edukacyjna. Zamiast włączać kolejną bajkę, warto zaproponować dziecku rozmowę. Można zacząć od prostych, otwartych pytań: Jakie mamy dziś plany?

Co najbardziej podobało Ci się wczoraj?

Jak wyglądałby Twój idealny dzień na wakacjach?

Co Cię dziś zaskoczyło?

Z kim dziś rozmawiałeś i o czym? Ważne, aby nie oceniać odpowiedzi dziecka, nie poprawiać go na siłę, ani nie przerywać. Rolą dorosłego jest w tym przypadku bycie uważnym słuchaczem i wspierającym rozmówcą. Taka forma kontaktu buduje nie tylko słownictwo i płynność językową, ale także poczucie bezpieczeństwa, pewność siebie oraz chęć do dalszego komunikowania się. Co istotne, rozmowa może odbywać się w dowolnym miejscu: podczas spaceru, przy posiłku, na plaży, w samochodzie. Nie wymaga dodatkowych narzędzi ani przygotowań – wystarczy obecność i zainteresowanie. Ograniczenie czasu ekranowego na rzecz codziennych rozmów to jedna z najprostszych, a zarazem najbardziej skutecznych metod wspierania rozwoju mowy u dzieci. Wakacje dają ku temu wyjątkową okazję – warto ją wykorzystać. Zabawy słowne w podróży – rozwój mowy między przystankami Wskazówka: zamień nudę w aucie na językowe gry.