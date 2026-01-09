Czy Polska powinna opuścić UE? Najnowszy sondaż

Instytut Badań Pollster zapytał Polaków na zlecenie „Super Expressu” czy nasz kraj powinien wyjść z Unii Europejskiej. Łącznie na „nie” jest 69 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było w sumie 22 proc. respondentów, a dziewięć proc. uczestników sondażu wybrało opcję „nie wiem / nie mam zdania”.

– Na obecnym poziomie politycznym dyskusja o ewentualnym wyjściu z UE jest podgrzewana wyłącznie na potrzeby bieżącej walki politycznej. Polacy byli, są i będą euroentuzjastami. Natomiast nie można zapominać o tym, że jednym z elementów rozwoju wszelakich instytucji jest pewna krytyka czy dostosowanie się do zmieniającej się rzeczywistości, i dyskusja o kształcie Unii Europejskiej jest jak najbardziej potrzebna – skomentował wyniki badania politolog dr Bartłomiej Machnik.

Czy Polska powinna opuścić UE i przyjąć euro? Najnowszy sondaż

Polacy zostali również zapytani, czy nasz kraj powinien przyjąć euro. „Zdecydowanie” lub „raczej” nie na tak postawione pytanie odpowiedziało łącznie 70 proc. osób. Na „tak” było w sumie 21 proc. ankietowanych, a dziewięć proc. respondentów nie potrafiło jednoznacznie zabrać głosu w tej sprawie.

– Polacy w Unii Europejskiej jako instytucji widzą dużo korzyści, które nie dotyczą bezpośrednio aspektów stricte finansowych. Natomiast waluta euro jest już tym obszarem, który skupia w sobie makroekonomiczne elementy. Słyszymy zdanie innych narodów, które w niektórych przypadkach żałują, że euro zostało wprowadzone, i te nastroje wokół waluty euro sprawiają, że nasze społeczeństwo nie jest entuzjastycznie do niej nastawione – ocenił ekspert.

Badania wykonano od 31 grudnia 2025 r. do 1 stycznia 2026 r. metodą CAWI na 1 002 pełnoletnich Polakach. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku powyżej 18 lat. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około trzy proc.

