NATO bez USA? Wymowne słowa żony Sikorskiego

Anne Applebaum podkreślała, Kijów powinien bardziej oglądać się na europejskie stolice, a mniej na Waszyngton. Stwierdzała jasno, że wbrew powszechnej opinii, kluczem do bezpieczeństwa Ukrainy nie są Stany Zjednoczone. Zauważała, że Europa dostarcza broniącemu się krajowi więcej broni i większego wsparcia finansowego niż USA.

Applebaum: USA obecnie niechętnie angażują się w Europie

Przyznała, że Rosja obawia się jedynie Stanów Zjednoczonych, ale podkreślała, że Europa dopiero zaczęła inwestować poważnie w swoją obronność. Zgodziła się, że USA to bardzo ważny gracz, ale nie rozwiąże problemów Kijowa, a Ukraińcom każe czekać zbyt długo na swoją pomoc.

Publicystka zwróciła uwagę, na niechęć obecnej administracji do angażowania się w tej części świata. Stwierdzała, że Stany Zjednoczone nie są po stronie Ukrainy, tylko skupiają się obecnie na własnych interesach. Jej zdaniem Trump – w przeciwieństwie do swoich poprzedników – nie postrzega siebie jako lidera światowych demokracji.

Applebaum zwracała też uwagę, że w otoczeniu Trumpa jest wielu eurosceptycznie nastawionych polityków, zaczynając od jego wiceprezydenta J.D. Vance'a. – Myślę, że sam Trump lubi spotykać się z europejskimi liderami. Wygląda na szczęśliwego, kiedy przylatuje do Londynu. Ale jego wizja różni się od prezydentów USA po 1940 roku – podsumowała.

Europa obawia się wycofania USA? „Nikt tego publicznie nie powie”

Zwróciła uwagę na niedocenioną rolę Joe Bidena, który zapoczątkował faktyczne systemowe wspieranie Ukrainy, czego nie robiły wcześniejsze amerykańskie rządy. Przypomniała, że Trump zaczął od wymuszania na Ukrainie ustępstw. Mówiła też o presji, jaką zaczął nakładać na kraje europejskie. – On nie ma sympatii dla sojuszników, krajów demokratycznych. Gra w inne gry – stwierdzała.

Zaznaczyła też, że obecna administracja Trumpa bardziej wsłuchuje się w głos niewielkiej społeczności MAGA (Make America Great Again) niż w głos opinii publicznej. Przyznała, że kraje europejskie przygotowują się na moment, w którym USA stwierdzą, że „NATO nie leży w ich interesie”.

– Nikt tego publicznie nie powie, ale tak. Każdy minister obrony w każdym większym kraju prowadzi obecnie rozmowy i planuje, jak działać w takim wypadku – przyznała Applebaum. – Nie mówię, że to na pewno się wydarzy, ale ludzie blisko Trumpa otwarcie mówią o wycofaniu oddziałów z Europy i wycofania wsparcia dla Europy – ostrzegała.

Applebaum: Ukraina powinna stawiać na Europę

W podsumowaniu rozmowy podkreśliła, że namawia ukraińskich polityków i aktywistów do poświęcania większej uwagi oraz wysiłków na zacieśnianie więzów z krajami z całej Europy, a nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi. – Tak, łatwiej jest martwić się tylko o USA, dbać tylko o jeden kraj i jego politykę. W rzeczywistości jednak bezpieczniej jest budować więzi jednocześnie z Wielką Brytanią, Francją, Niemcami, Polską, Szwecją, Danią – mówiła Applebaum.

Dla krajów basenu Morza Bałtyckiego i wielkich państw Europy: Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii – Ukraina jest ważna i ich obecne przywództwo to rozumie. Musicie współpracować z nimi coraz ściślej i bliżej – podkreślała. Zwróciła uwagę na tzw. koalicję chętnych, która może okazać się nową strukturą w Europie, czymś obok Unii Europejskiej i NATO.

