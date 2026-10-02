Gorączkowe tłumaczenia obozu prezydenta. Rzecznik Nawrockiego wyjaśnia brak weta

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w piątek 2 października pojawił się w programie „Graffiti” w Polsat News. Głównym tematem wywiadu była decyzja Karola Nawrockiego o podpisaniu ustawy, dotyczącej nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zwróceniu się do TK o jej zbadanie w trybie następczym.

Nawrocki podpisał ustawę. Leśkiewicz tłumaczy

– Trudno jest znieść sytuację, kiedy Polacy płacą tak wysoką cenę za polityczne błędy Donalda Tuska. Zatem pan prezydent Karol Nawrocki postanowił podpisać ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych – komentował strategię prezydenta Leśkiewicz. Nie ukrywał, że Nawrocki miał „szereg wątpliwości konstytucyjnych”.

– Dlatego skierował tę ustawę w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego, ale wyraźnie wczoraj podkreślił, że odpowiedzialność za wysokie ceny paliw, odpowiedzialność za bardzo złą sytuację gospodarczą Polski, ponosi rząd i nie można dać, wmówić Polakom, że jakakolwiek odpowiedzialność w tym zakresie jest po stronie pana prezydenta – podkreślał.

Leśkiewicz o orędziu prezydenta i podpisanej ustawie

Odniósł się też do czwartkowego orędzia prezydenta, które w jego ocenie nie dotyczyło wspomnianej ustawy. – To orędzie skupiało się na dwóch zasadniczych kwestiach. Przede wszystkim na tym, by zwrócić uwagę Polaków na dramatyczną sytuację finansów publicznych Polski, a po drugie, by też zwrócić uwagę na to, że nie wolno grać polskim bezpieczeństwem w imię partykularnych interesów politycznych – zaznaczał.

– Pan prezydent skierował tę ustawę w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Ale trudno znieść sytuację, w której codziennie Polacy płacą ponad osiem złotych za benzynę i ponad dziewięć złotych za olej napędowy, gdzie rządzący prostymi decyzjami, takimi jak chociażby obniżka podatku VAT czy obniżka marż, mogliby te ceny zmniejszyć – mówił, wracając do podpisanej ustawy.

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