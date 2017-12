Środa pogodna, ale chłodna. Kolejne dni pod znakiem deszczu ze śniegiem

W środę pogodnie, tylko na Podkarpaciu pochmurno i słabe opady śniegu do 1-3 cm, a pod wieczór więcej chmur z opadami deszczu ze śniegiem na Pomorzu Zachodnim. Temp. maks. od 2 st. na Podlasiu, 4 st. w centrum kraju do 5 st. na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/godz. na Wybrzeżu i Pomorzu. W czwartek i w piątek pogoda się popsuje, należy się spodziewać opadów deszczu i deszczu ze śniegiem.