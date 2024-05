Chwile grozy w samolocie z Katowic. Na pokład wkroczyła policja

W środę, na śląskim lotnisku doszło do mrożącej krew w żyłach sytuacji. Na pokładzie jednego z samolotów, razem z innymi pasażerami znajdował się mężczyzna podejrzany o morderstwo.

Policja we współpracy ze Strażą Graniczną zatrzymała mężczyznę z Europejskim Nakazem Aresztowania

Jak podaje Biuro Międzynarodowej Współpracy przy Komendzie Głównej Policji, start samolotu wstrzymano „w ostatniej chwili”. Miał on lecieć z Katowic do Antalyi. Mężczyzna to obywatel Turcji, który zabójstwa dokonać miał w Berlinie. O sprawie polskie służby poinformowane zostały przez niemieckie biuro Supplementary Information Request at National Entries.

Gdy tylko dowiedzieli się, że mężczyzna znajduje się na pokładzie samolotu, natychmiast skontaktowali się z placówką SG Katowice-Pyrzowice. Warto dodać, że samolot już kołował, przygotowując się do wylotu. Czynności rozpoczęto jeszcze zanim wystawiono europejski nakaz – zanim obywatel Turcji zaczął widnieć w międzynarodowej bazie poszukiwanych.

Mężczyzna przestępstwo popełnić miał 7 maja, w parku na terenie stolicy Niemiec. „Po kłótni z ofiarą” miał „zaatakować ją przy użyciu noża, zadając rany kłute, które doprowadziły do śmierci tej osoby” – podają polskie służby. Jak wyjaśnia policja, „w tym przypadku kolejny raz zaowocował fakt, iż oficerowie dyżurni Biura Międzynarodowej Współpracy Policji i oficerowie dyżurni biura SIRENE Straży Granicznej, od wielu już lat pełnią służbę w tych samych pomieszczeniach i w tego typu pilnych przypadkach mają możliwość natychmiastowego wspierania siebie w wykonywanych czynnościach służbowych” – czytamy.

37-latek został doprowadzony do prokuratury

Polska Agencja Prasowa w rozmowie z rzecznikiem śląskiego oddziału SG – podporucznikiem Szymonem Mościckim – dowiedziało się m.in., że mężczyzna ma 37 lat. Rano, na pokładzie samolotu zatrzymali go funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych, a następnie przekazali policjantom w godzinach wieczornych. 9 maja natomiast „został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach” – przekazał PAP rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach – sierżant sztabowy Kamil Kubica.

