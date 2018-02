W sobotę przelotnie poprószy śnieg. Weekend będzie mroźny

Po południu rozpogodzi się w centrum i na północy Polski. Śnieg może poprószyć od Małopolski aż po rejon Ziemi Lubuskiej. Znowu mroźno, termometry wskażą - 10 st. C w Suwałkach, - 8 st. C w Olsztynie oraz Białymstoku. Im dalej na zachód tym cieplej, ale tam temperatura również ujemna. W Zielonej Górze i w Szczecinie gdzie będzie najcieplej - 1 st. C. Chwilami będzie mocniejszy wiatr z północnego wschodu w porywach do 30-40 km/h.

W niedzielę temperatury również poniżej zera – od - 10 st. C do - 1 st. C. Wystąpi przelotny śnieg na południowym wschodzie i na północnym zachodzie. W poniedziałek od - 10 st. C do - 5 st. C słonecznie w całym kraju. We wtorek i środę na terenach Polski południowej i miejscami w centrum kraju popada śnieg. We wtorek temperatury od - 12 st. C do - 7 st. C, a w środę od - 10 st. C do - 7 st. C.