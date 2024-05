Tak wyglądała burza geomagnetyczna w Polsce. Zdjęcia zapierają dech w piersiach!

W nocy z piątku na sobotę 11 maja na niebie w wielu miejscach świata pojawił się wyjątkowy spektakl – zorza polarna. Mieniące się fioletem, zielenią oraz granatem nocne krajobrazy można było obserwować zarówno w Chinach, jak i w Wielkiej Brytanii, Danii, Austrii czy Stanach Zjednoczonych, ale również i w Polsce. Takich warunków – pomimo sporego zachmurzenia – w naszym kraju nie było od kilkunastu lat.

Burza geomagnetyczna w Polsce. Zdjęcia zapierają dech w piersiach!

Polska jest położona na południe od naturalnego pasa zórz (Norwegia, Islandia, Grenlandia), a więc do wystąpienia zorzy polarnej potrzebna jest ekstremalnie silna burza geomagnetyczna, co bardzo rzadko się zdarza.

Zorza polarna w Tatrach



Zorza nad Doliną Bodzentyńską



A tutaj Tychy



Zorza w Górach Świętokrzyskich



Zorza polarna w Polsce



Zorzę można było obserwować też w Myślenicach



Zorza w Małopolsce oraz nad Bałtykiem



Zorza w Krakowie



Kolejne ujęcie z Małopolski



Zorza nad Bałtykiem

Zorza polarna, którą można było podziwiać w wielu polskich i światowych miastach, to efekt burzy geomagnetycznej klasy G4 w pięciostopniowej skali. Została ona spowodowana rozbłyskami na Słońcu. Centralna gwiazda Układu Słonecznego była w ostatnich dniach niezwykle aktywna a silne rozbłyski doprowadziły do tego, że wyrzucana w przestrzeń kosmiczną plazma słoneczna dociera do Ziemi. W efekcie dochodzi do jonizacji atmosfery ziemskiej, co objawia się różnokolorowymi rozbłyskami na niebie.

Zorza polarna w Polsce. Kiedy i jak ją obserwować?

Według Centrum Prognoz Pogody Kosmicznej między 10 a 12 maja w kierunku Ziemi skierowanych będzie pięć burz słonecznych a zorze będzie można obserwować od zachodu słońca do świtu.

Popularyzator astronomii Karol Wójcicki podkreślił, że również w Polsce zorzę będzie można zobaczyć jeszcze przez dwie najbliższe nocne. Ekspert podkreślił, że najlepsze miejsca do obserwacji to teren zacieniony, z otwartym widokiem na północne niebo, z miastami zostawionymi na południu.



