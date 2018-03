Czwartek jeszcze mroźny, ale zbliża się ocieplenie. Kiedy mróz odpuści?

Na Podlasiu, Mazurach, Warmii i Wybrzeżu Gdańskim wystąpią opady śniegu do 1-2 centymetrów. Temperatura maksymalna pozostanie niska - wyniesie od -12 st. C na Suwalszczyźnie, przez -8 st. C w centrum, do -5 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu i północnego wschodu.

Piątek zapowiada się pogodnie w większości kraju. Tylko na północnym wschodzie będzie pochmurno, popada tam też śnieg - maksymalnie do 1 cm. Termometry na ranem wskażą od -20 st. C na południowym wschodzie do -13 st. C na Pomorzu Zachodnim. W ciągu dnia temperatura wzrośnie od -8 st. C na Podkarpaciu, przez -5 st. C w centrum kraju, do -3 st. C na Dolnym Śląsku. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

W sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie wystąpią opady śniegu, do 1-2 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -6 st. C na wschodzie, przez -3 st. C w centrum, do -1 st. C na zachodzie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu i północy.

Prawdziwe ocieplenie nadjedzie jednak po niedzieli. We wtorek temperatura na zachodzie kraju może sięgnąć nawet 8 stopni.