Piątek z opadami tylko na południu. Nad resztą kraju dużo słońca

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, na Pomorzu Zachodnim oraz w południowej połowie kraju okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Temperatura minimalna od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16 stopni Celsjusza na Śląsku i nad morzem. Wiatr na ogół słaby, na wybrzeżu także umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr porywisty.

W piątek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami na północy, wschodzie i południu przelotne opady deszczu, w województwach południowych także burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów w czasie burz na południu kraju do 25 mm. Temperatura maksymalna od 22 stopni Celsjusza na północy do 29 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Chłodniej na wybrzeżu: od 20 stopni Celsjusza do 22 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodnim wybrzeżu okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

Czytaj także:

Ratownik medyczny podejrzany o seksualne wykorzystywanie młodych kobiet