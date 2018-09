Koniec letniej aury. W sobotę chłodno i deszczowo

W sobotę zachmurzenie umiarkowane, a na północy i wschodzie okresami duże. Miejscami, głównie we wschodniej połowie kraju i na północnym zachodzie, przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu i Pomorzu także burze. W Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza na wschodzie do 18 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Chłodniej na Podhalu 12 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, w porywach do 60 km/h, na Pomorzu do 70 km/h, w pasie nadmorskim okresami silny 30-45 km/h, w porywach do 80 km/h, zachodni i południowo-zachodni.