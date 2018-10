IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Powieje nawet do 100 km/h

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Już w poniedziałek w województwie zachodniopomorskim obowiązuje alert pierwszego stopnia. Na terenie województwa powieje do 45 km/h, w porywach do 80 km/h. W kolejnych dniach będzie coraz gorzej.

Wiatr i przejściowe opady deszczu

We wtorek zarówno dla województwa zachodniopomorskiego, jak i pomorskiego, będzie obowiązywało ostrzeżenie drugiego stopnia. W powiatach nadmorskich powieje nawet do 100 km/h, w pozostałych do 80 km/h. Alerty pierwszego stopnia wydano z kolei dla wszystkich pozostałych województw, z wyjątkiem Podlasia. W środę mocniej powieje jednak już na terenie całego kraju. Wiatr, podobnie jak we wtorek, najmocniej da się we znaki mieszkańcom Pomorza.

Na północy kraju silnym wiatrom będą towarzyszyły przejściowe opady deszczu. Parasole przydadzą się także mieszkańcom zachodnich krańców Polski. W poniedziałek od 8 stopni w Zakopanem, do 14 we Wrocławiu. We wtorek nieco cieplej, ale popada w niemal całym kraju.