Sobota upalna w większości kraju. Burze pojawią się na zachodzie i południu

W dzień na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze, gdzieniegdzie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm, lokalnie do 40 mm. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na wschodzie i południu wzrastające stopniowo do dużego, aż do wystąpienia słabych przelotnych opadów deszczu oraz burz. Temperatura maksymalna od 26°C na północy, około 30°C w centrum, do 34°C na południowym zachodzie; chłodniej na wybrzeżu wschodnim: od 22°C do 26°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich i południowych. W czasie burz porywy wiatru do 100 km/h.

Noc z soboty na niedzielę

W nocy na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, jedynie w Małopolsce i na Podkarpaciu zachmurzenie małe i umiarkowane. W czasie burz prognozowana wysokość opadów do 50 mm. Temperatura minimalna od 15°C na północy do 20°C na południu i w centrum kraju. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 100 km/h.