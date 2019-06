Prognoza pogody na poniedziałek 17 czerwca. Nie będzie aż tak upalnie

W nocy z niedzieli 16 czerwca na poniedziałek 17 czerwca na przeważającym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na wschodzie i południowym wschodzie oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej początkowo duże z przelotnymi opadami deszczu. Na południu Podlasia i Lubelszczyzny, na Podkarpaciu i w Małopolsce burze z ulewnymi opadami deszczu i gradem. Prognozowana suma opadów podczas burz do 25 mm w Małopolsce, do 50 mm na południu Lubelszczyzny i do 60 mm na południu Podkarpacia. Temperatura minimalna od 11°C na północnym zachodzie, około 15°C w centrum do 17°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 100 km/h.

Pogoda w poniedziałek 17 czerwca

W dzień w zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na Warmii, Mazurach, Podlasiu przelotne opady deszczu, w górach przelotne opady deszczu oraz burze. Prognozowana suma opadów podczas burz do 15 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 24°C do 27°C, chłodniej na północy kraju, nad morzem i w rejonach podgórskich od 19°Cdo 23°C. Wiatr na zachodzie słaby, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni.W czasie burz wiatr w porywisty.

