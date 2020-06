Niedziela ciepła, ale miejscami zagrzmi. IMGW ostrzega przed burzami z gradem

Temperatura maksymalna od 21°C na Nizinie Szczecińskiej do 27°C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, zmienny z przewagą południowego. Ciśnienie spada, w południe, w Warszawie 994 hPa.

W poniedziałek zachmurzenie zmienne z przelotnym deszczem. We wschodniej części kraju burze (z opadem 10-20 l/m2, porywami wiatru do 80 km/h, miejscami (zwłaszcza na krańcach wschodnich) z gradem. Temperatura maksymalna od 19°C na Pomorzu do 25°C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się.

Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem, które będą obowiązywały do godz. 13-14 w niedzielę. Alerty dotyczą województw opolskiego, śląskiego, małopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego oraz niemal całego woj. warmińsko-mazurskiego.

Co ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza w praktyce? „Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia” – czytamy w serwisie IMGW gdzie zaznaczono, że prowadzenie działań w warunkach wiążących się z pierwszym stopniem zagrożenia może być niebezpieczne. „Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej” – dodano.