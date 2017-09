Jest petycja ws. usunięcia Krystyny Pawłowicz z Facebooka. Powód? „Propaguje nienawiść”

14-latek z Gorczyna w województwie łódzkim popełnił samobójstwo, ponieważ ze względu na orientację seksualną był gnębiony przez uczniów szkoły, do której uczęszczał.

Sprawa została nagłośniona przez pisarza Jacka Dehnela oraz stację NOWA TW. W sobotę skomentowała ją na swoim Facebooku posłanka Krystyna Pawłowicz, która winą za tragiczne wydarzenie obarczyła „liberalno-lewackie środowiska”, które według niej „sieją patologie”. Komentarz posłanki spotkał się z wieloma negatywnymi reakcjami ze strony polityków i dziennikarzy. Niektórzy domagają się również „medialnego bojkotu” Pawłowicz.

Z kolei na internetowej platformie służącej zbieraniu podpisów pod petycjami, utworzono apel o zablokowanie Krystynie Pawłowicz dostępu do Facebooka. Autor petycji uzasadnił, że odezwa jest istotna, ponieważ „Krystyna Pawłowicz od lat wykorzystuje media społecznościowe do szerzenia nienawiści do Polaków”. „Znieważa i obraża ludzi” – pisze. Kolejny argument to – jak napisał – propagowanie przez nią ideologii neofaszystowskiej i nienawiści do grup etnicznych, a także dyskryminacji ze względu na poglądy polityczne oraz orientację seksualną.

Liczba osób, które podpisały się pod apelem stale rośnie. W założeniu, miało być to 20 tys., a w chwili obecnej jest już ponad 15 tys.