Jarosław Kaczyński na czele rządu? Polacy już się wypowiedzieli

Spekulacje na temat możliwych roszad w rządzie trwają od dłuższego czasu, a dwulecie jego pracy przez wielu komentatorów uznawane było za dobry moment, by takowych dokonać. W poniedziałkowym wydaniu „Sieci Prawdy” Robert Mazurek i Igor Zalewski informowali, że „nowym premierem zostanie prezes”. Ich zdaniem wymiana na stanowisku szefa rządu miałaby nastąpić w Święto Niepodległości albo „kilka dni później”, czyli 16 listopada, gdy przypada druga rocznica zaprzysiężenia gabinetu pod wodzą Beaty Szydło.

I choć na razie główni zainteresowani nie potwierdzają tych spekulacji, to faktem jest, że pewne zmiany w Radzie Ministrów będą. O to, czy Polacy widzą Jarosława Kaczyńskiego na jej czele, zapytano w sondażu IBRiS przeprowadzonym na zlecenie Radia Zet. Z badania wynika, że ewentualna kandydatura prezesa Prawa i Sprawiedliwości nie cieszy się dużą popularnością. Zdaniem 57,6 proc. badanych nie powinien on zostać premierem. Zielone światło Kaczyńskiemu daje 31,5 proc. ankietowanych. 10,9 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

Niezależnie od możliwej zmiany na stanowisku premiera, Beata Szydło we wczorajszym programie „Jeden na Jeden” zapowiedziała rekonstrukcję rządu, która ma nastąpić za „kilkanaście dni”. Który minister najbardziej zasłużył na odwołanie? Zapraszamy do głosowania w naszej sondzie.