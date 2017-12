Beata Szydło zabrała głos w Sejmie. „Pozostanę w rządzie”

– Chciałam państwu bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję klubowi parlamentarnemu Prawo i Sprawiedliwość za dwa lata wspólnej pracy, ale dziękuję również posłom z pozostałych klubów. To był dla mnie zaszczyt pełnić funkcję premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej w ciągu tych ostatnich dwóch lat. Chcę państwu podziękować za naszą wspólną pracę, bo to, co robiliśmy przez ostatnie dwa lata jest ważne dla nas, i jest ważne dla Polaków. W ciągu tych dwóch lat udało się zrobić wiele dobrego. Jestem dumna z tego, że rząd PiS przywrócił Polakom wiarę w państwo, przywrócił godność polskim rodzinom, a przede wszystkim, że Polska tak wspaniale się rozwija – zaznaczyła odchodząca szefowa rządu.

Premier wskazała, że filarami rządu PiS są „rodzina, bezpieczeństwo i rozwój”. – I właśnie rozwój jest tym kluczem, który może dać nam w przyszłości szanse, by Polska stała się nie tylko bezpiecznym państwem (...), ale gospodarką, która może konkurować z najlepszymi. I to jest nasze zadanie na najbliższe dwa lata – podkreśliła Beata Szydło.

– Chcę podziękować przede wszystkim moim rodakom za to, że państwo wspieraliście nasz rząd, za głosy w kampanii wyborczej. I chcę powiedzieć, że świadoma odpowiedzialności za moment historyczny, w którym znalazła się teraz Polska, pozostanę w rządzie po to, żeby razem z Prawem i Sprawiedliwością budować dobrą zmianę. Dziękuję bardzo – zakończyła premier Szydło. Posłowie PiS zareagowali owacją na stojąco.