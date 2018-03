Sikorski w Wielkiej Brytanii straszy Polexitem. „Kaczyński może do niego doprowadzić, nie planując tego”

Sikorski podczas przemówienia przed studentami z Greenwich ocenił, że eurosceptyczny ruch polityczny w Polsce może się wymknąć spod kontroli, czego skutkiem może być wystąpienie kraju z Unii Europejskiej na wzór Wielkiej Brytanii. Pytany przez jedną z uczestniczek dyskusji, czy „rząd Jarosława Kaczyńskiego doprowadzi do następnego »brexitu«”, były szef polskiej dyplomacji odparł: „Obawiam się, że może popełnić taki sam błąd jak eurosceptycy w Wielkiej Brytanii”.

– On (Jarosław Kaczyński – red.) myśli, że próbuje wywalczyć z Brukselą lepsze warunki, podobnie jak usiłowali to zrobić brytyjscy torysi. Ale zapoczątkował retorykę, czy ruch polityczny, którego – może się okazać – że nie będzie w stanie koniec końców kontrolować. Tak więc może doprowadzić do Polexitu, nawet nie planując tego – tłumaczył były szef MSZ.

Pytany o to, czy także inne kraje mogą pójść śladem Wielkiej Brytanii, Radosław Sikorski przywołał przykłady Włoch i Niemiec, gdzie rosną w siłę antyunijne ruchy polityczne. – Oczywiście – odparł były minister spraw zagranicznych Polski. – Co by się stało, gdyby Niemcy odwróciły się od euro i zwróciły się przeciwko Unii Europejskiej? – dywagował Sikorski. – Sądzę, że wtedy my wszyscy, a szczególnie Polska i Wielka Brytania, wspominalibyśmy te szczęśliwe dni, kiedy Niemcy były europejskie i gotowe ograniczyć swoją siłę – wskazał były minister.