MS ukryło nazwiska sędziów, którzy poparli kandydatów do KRS. „Konieczna anonimizacja”

Wniosek o udostępnienie nazwisk sędziów, którzy poparli kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa skierowało w lutym do resortu sprawiedliwości Forum Obywatelskiego Rozwoju. Tłumaczono, że jest to informacja publiczna i niezbędna do tego, aby sprawdzić, czy „stniały powiązana pomiędzy sędziami zgłaszającymi kandydatów a Ministrem Sprawiedliwości”.

Forum Obywatelskiego Rozwoju otrzymało w środę listę, jednak... bez nazwisk. Jak już na wstępie wyjaśnił zastępca dyrektora Biura Ministra Sprawiedliwości Rafał Drzewiecki „niektóre dokumenty zostały poddane koniecznej anonimizacji”. Dokumenty udostępnił na Twitterze także dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Dowiadujemy się z nich jedynie, ilu sędziów poparło danego kandydata. Najwięcej głosów poparcia otrzymał Zbigniew Łupina – 57. Najmniej Rafał Puchalski, Dariusz Drajewicz i Maciej Mitera – 25.

Patryk Wachowiec z FOR zaznacza, że „anonimizacja” nazwisk jest niezgodna z prawem. „Nie akceptujemy takich działań i najszybciej, jak to tylko możliwe złożymy kolejną skargę do sądu administracyjnego – po Marszałku Sejmu na Ministra Sprawiedliwości. Wystąpimy również do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o korespondencję z ministrem dotyczącą weryfikacji statusu kilku sędziów popierających kandydatów. Kwestia jawności procedury wyboru sędziów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa nie została ostatecznie zamknięta, a tożsamość podpisujących prędzej czy później ujrzy światło dzienne” – pisze na stronie FOR.