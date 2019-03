Senator dostał jajkiem. Chłopiec, który zaatakował polityka, przerywa milczenie

Po zamachach w meczetach w Christchurch w Nowej Zelandii pewien australijski senator wygłosił komentarze, które spotkały się z falą krytyki. „Czy ktoś jeszcze chce dyskutować na temat związków z imigracją muzułmanów i przemocą?” – zapytał retorycznie Fraser Anning. Polityk nie zamierzał wycofywać się ze swoich słów. W oświadczeniu cytowanym przez „The Guardian” stwierdził, że „jak zwykle lewicowi politycy i media twierdzą, iż za strzelaninami (w Nowej Zelandii – przyp. red.) stoją prawa związane z posiadaniem broni lub osoby o prawicowych poglądach, ale to bzdura”. „Prawdziwym powodem przelewu krwi w Nowej Zelandii jest program migracyjny, który zezwala muzułmańskim fanatykom na migrowanie do Nowej Zelandii” – kontynuował Anning.

17-latek rozbił jajko na głowie polityka

O kontrowersyjnych poglądach Anninga stało się głośno po incydencie, jaki miał miejsce na przedmieściach Melbourne. To tam senator spotkał się z dziennikarzami. Nagle za plecami polityków pojawił się 17-letni Willy Connoly, który rozbił jajko na głowie polityka. Ten odpowiedział agresją, uderzając nastolatka w głowę. Sympatycy Anninga obezwładnili chłopaka, rzucając go na podłogę. Nagranie ze zdarzenia obiegło światowe media, a 17-latek stał się bohaterem w mediach społecznościowych. Jego podobizna trafiła na koszulki sprzedawane w sieci, a zewsząd pojawiły się oferty darmowych wejść na koncerty i inne tego typu wydarzenia.

17-letni Will Connolly, znany również jako „Egg Boy” udzielił wywiadu w telewizji Ten Network. Chłopiec przyznał, że to, co zrobił „nie było najmądrzejsze i ma nadzieję, że jego działanie nie odwróciło uwagi od ofiar z Christchurch”. Ruszyła także zbiórka pieniędzy na pomoc prawną dla nastolatka, gdyby ten zdecydował się na oskarżenie senatora. Connoly zadeklarował jednak, że nie zamierza pozywać Anninga, a zebrane przez internautów środki przeznaczy na rzecz krewnych ofiar zamachów w Nowej Zelandii. W czasie wywiadu nastolatek przyznał, że zebrano już ponad 80 tys. dolarów. – Rozumiem, że to, co zrobiłem, nie było słuszne – powiedział. – Jednak to jajko zjednoczyło ludzi, a pieniądze zostały zebrane – dodał.

