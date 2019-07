Tuleya: To tylko kwestia czasu, kiedy i u nas sędziowie zaczną trafiać za kratki

– Pomimo tego, że sytuacja jest ciężka, to nie poddajemy się i walczymy o tę niezależność i niezawisłość. Nie robimy tego dla siebie, ale dla obywateli. Każdy ma prawo do uczciwego sądu, a te dwa elementy to fundamenty uczciwych i rzetelnych procesów – mówił sędzia Igor Tuleya w programie Onet Rano.