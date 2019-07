Owsiak zaprasza Kuchcińskiego na Pol'and'Rock: Może przylecieć samolotem

Jerzy Owisiak zaprosił marszałka Sejmu na Pol'and'Rock Festival, deklarując, że to otwarte dla wszystkich miejsca – Jeżeli chce do nas przylecieć, to proszę bardzo. Najbliższe lotnisko jest w Zielonej Górze albo w Niemczech – dodał lider WOŚP, nawiązując do „rodzinnych” lotów Kuchcińskiego rządowym samolotem.

Loty marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z rodziną rządowymi samolotami Jerzy Owsiak skomentował na antenie TVN 24. Lider WOŚP ocenił również język polskich polityków, który, jak stwierdził, jest dla niego niepojęty i niezrozumiały. – Jest pytanie o lot samolotem, a kończy się na oskarżaniu wszystkiego i wszystkich – powiedział. Owsiak twierdzi, że na festiwalu w Kostrzynie nad Odrą jest inaczej. – Tutaj tak nie rozmawiamy ze sobą. Tu, w tym miejscu, będziemy mieli kilkaset tysięcy ludzi, którzy żyją w zgodzie – zapewniał – Tu będziemy mówili o mądrych rzeczach, tu mam nadzieję, że będę mówił do młodych ludzi: głosujcie, bierzcie udział w wyborach. Nie mówię wam na kogo, to jest wasza sprawa, ale bierzcie swoje sprawy w swoje ręce – dodał „Rodzinne” loty marszałka Kuchcińskiego Marszałek Sejmu Marek Kuchciński po fali krytyki, która wywołała informacja, że zabierał swoją rodzinę na pokład rządowego samolotu, pokryje koszty z własnej kieszeni. Pieniądze zostaną przeznaczone na cele charytatywne. Dziennikarze RMF FM dowiedzieli się nieoficjalnie, że sprawa przelotów rodziny Kuchcińskiego rządowymi samolotami była jednym z pierwszych tematów trwającej przy Nowogrodzkiej narady ws. list wyborczych. Oburzony prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński miał stwierdzić, że takie sytuacje są niedopuszczalne i nie mogą się nigdy powtórzyć. Kaczyński uznał, że to może znacznie pogorszyć wynik wyborczy partii i miał osobiście zdecydować, że Kuchciński ma z własnej kieszeni pokryć koszty przelotów swojej rodziny rządową maszyną. Z dokumentów do których dotarli dziennikarze Radia Zet wynikało, że Marszałek Kuchciński przynajmniej sześciokrotnie zabierał swoją rodzinę na pokład rządowego samolotu. Informacje wzbudziły szeroką krytykę, a opozycja złożyła wniosek o odwołanie marszałka. Czytaj także:

