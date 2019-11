Klaudia Jachira: Podam rękę Jarosławowi Kaczyńskiemu

Posłanka Koalicji Obywatelskiej pojawiła się w programie „Skandaliści” w Polsat News. Zapowiedziała, że w Sejmie chce "walczyć o lepszą Polskę", dlatego skupi się na kwestiach takich jak bezpieczeństwo pieszych, polityka ekologiczna oraz program bezpłatnych żłobków. – Uważam, że jestem poważna, bo poruszałam przez 4 lata i nadal poruszam ważne tematy. To, że używam do tego takiej formy, jak satyra, ironia, to tylko po to, żeby mój przekaz był bardziej czytelny – tłumaczyła.

Pytana o to, czy wie, dlaczego znalazła się na listach Koalicji Obywatelskiej odparła, że była namawiana przez środowiska opozycyjne, a przewodniczący PO poczuł, że musi rozszerzyć listy w całym kraju o osoby z ulicy działające na rzecz opozycji. – Dla mnie to był pewien etap, myślałam o starcie, ale późno podjęłam tę decyzję. Pierwsze rozmowy prowadziłam z Zielonymi, bo bardzo blisko mi do ich postulatów. To właśnie oni umożliwili mi kontakt z Grzegorzem Schetyną – wyjaśniła.

„Lech Kaczyński był najgorszym prezydentem III RP”

Klaudia Jachira mówiła również o byłym prezydencie Lechu Kaczyńskim, który wielokrotnie był "bohaterem" jej satyrycznych filmików. – Uważam, że Lech Kaczyński był najgorszym prezydentem III RP i takie są fakty. Nie można gloryfikować ludzi tylko przez to, że umarli. Mój dziadek był tyranem wobec mojej babci i jego śmierć 3 lata temu nie zmieniła mojego zdania o nim – stwierdziła w rozmowie z Polsat News Klaudia Jachira. Jednocześnie parlamentarzystka zaznaczyła, że podałaby rękę Jarosławowi Kaczyńskiemu. – Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to nie będę miała z tym problemu – stwierdziła.