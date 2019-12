Kurski odmówił emisji spotu „Polska to chory kraj”. Językoznawcy tłumaczą mu sens hasła

We wrześniu tego roku Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie wypuściła spot, w którym dwóch aktorów wcieliło się w Grzegorza Schetynę i Jarosława Kaczyńskiego. Ich gra w szachy była oczywistą metaforą rozgrywki o władzę w Polsce. Na nagraniu, wokół pochłoniętych grą polityków upadali kolejni lekarze. Całość miała obrazować zapaść w służbie zdrowia, której problemów politycy nie chcą zauważać. Oprócz nagrania, w polskich miastach pojawiły się też billboardy głoszące, że „Polska to chory kraj”.

TVP nie chce spotu

Kampania społeczna nie dotarła jednak do widzów TVP, ponieważ na emisję spotu nie wyraził zgody Jacek Kurski. Prezes TVP twierdził, że „emisja spotu, którego już sam tytuł zawiera treść obraźliwą dla naszej ojczyzny, stoi w oczywistej sprzeczności z obowiązkami nadawcy publicznego”. Na to z kolei nie zgodził się RPO Adam Bodnar, który o rozstrzygnięcie wątpliwości zwrócił się do Rady Języka Polskiego.

Rada stwierdza teraz, że w takich przypadkach zawsze trzeba brać pod uwagę kontekst, bo obraźliwe w każdej sytuacji są tylko określone słowa, np. określenia ludzi takie jak „bałwan, pajac, kanalia”. RJP tłumaczy, że „Polska to chory kraj” może oznaczać złą sytuację zdrowotną Polaków, złe funkcjonowanie kraju czy po prostu odbieganie pewnych jego aspektów od normy.

Agresja? Niekoniecznie

Kurski twierdził m.in., że jeśli „coś jest chore” oznacza to, że „ma w sobie elementy agresji”. RJP odpowiedziała i tu nie zgodziła się z prezesem TVP. – Agresja językowa bowiem to działanie językowe mające uczynić odbiorcy lub przedmiotowi wypowiedzi szkodę – jeśli więc zdanie Polska to chory kraj dotyczy np. sytuacji zdrowotnej Polaków i pojawia się w tekście mówiącym o stale rosnącej liczbie zachorowań, to trudno byłoby doszukać się w nim cech agresji językowej – tłumaczono.

