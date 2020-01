Brytyjski polityk daje radę Tarczyńskiemu. „Amen”

– 30 stycznia w dniu brexitu, gdy przestanę być europosłem, będę najszczęśliwszym człowiekiem. Do polityka z Polski, który wejdzie na moje miejsce mam radę: pamiętaj, że masz walczyć o interesy Polski w UE, a nie odwrotnie – powiedział Daniel Hannan w rozmowie z dziennikarką Dominiką Cosic na antenie TVP Info.

Przypomnijmy – Dominik Tarczyński startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Udało mu się uzyskać mandat europosła, jednak będzie mógł go objąć dopiero po tym, jak Wielka Brytania opuści UE. Polityk pojawił się także na listach PiS w wyborach do Sejmu. Uzyskał reelekcję, a więc na razie zasiada w poselskich ławach przy Wiejskiej. Dominik Tarczyński postanowił odpowiedzieć na tweeta dziennikarki Cosic i odnieść się do rady, której mu udzielił brytyjski polityk. „Amen” – napisał krótko poseł PiS.

Czytaj także:

Eskalacja napięcia na Bliskim Wschodzie. Jest reakcja NATO