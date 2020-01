Rusza proces w sprawie afery melioracyjnej. Senator Gawłowski stanął przed sądem

W szczecińskim sądzie okręgowym rozpoczął się proces w sprawie nieprawidłowości w Zachodniopomorskim Zarządzie Melioracji. Jednym z oskarżonych jest senator Stanisław Gawłowski, któremu Prokuratura Krajowa zarzuciła między innymi łapówkarstwo i pranie brudnych pieniędzy. – Przed sądem stanęło łącznie kilkadziesiąt osób, z których część wyraziła chęć dobrowolnego poddania się karze – poinformował prokurator Witold Grdeń. Prokurator zaznaczył, że senatora Gawłowskiego z częścią oskarżonych łączyły relacje. – W dalszym ciągu prowadzone jest postępowanie w zakresie wielu innych inwestycji. Jest też ponad 40 innych podejrzanych w tej sprawie – dodał Grdeń.

Senator nie przyznaje się do winy i sugeruje, że oskarżenie ma charakter polityczny. – Ja jestem dopiero pierwszy w tym procesie niszczenia ludzi opozycji. Państwo wiecie o tym, że są już następni – choćby pan marszałek Tomasz Grodzki i sfabrykowane zarzuty. Ten przemysł pogardy i niszczenia ludzi, który został w Polsce jakiś czas temu uruchomiony, trwa – stwierdził Gawłowski.

Zarzuty pod adresem Gawłowskiego

Na początku lipca do Sądu Okręgowego w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko posłowi na Sejm RP Stanisławowi Gawłowskiemu i jego żonie Renacie L. – G członkom jego rodziny oraz innym osobom. Jak podawała wówczas Prokuratura Krajowa, materiały dotyczące polityka zostały wyłączone z postępowania dotyczącego tzw. afery melioracyjnej, w którym jest 42 podejrzanych. Dotyczący jej akt oskarżenia to ponad 1100 stron, dotyczących 32 osób, które oskarżane są łącznie o 94 zarzuty.

Stanisław Gawłowski oskarżony jest o to, że jako wiceminister środowiska w rządzie PO-PSL miał przyjąć jako łapówki co najmniej 733 tysiące złotych w postaci gotówki, nieruchomości w Chorwacji oraz dwóch zegarków o łącznej wartości prawie 26 tysięcy złotych. Zarzuty dotyczą także nakłaniania do wręczenia łapówki w wysokości co najmniej 200 tysięcy złotych oraz ujawnienia informacji niejawnej i plagiatu pracy doktorskiej. Prokuratura oskarżyła posła również o pranie brudnych pieniędzy. Żona polityka usłyszała zarzuty prania brudnych pieniędzy.

