„Że prezes mu kazał”. Siemoniak krytykuje Morawieckiego

„Stałą cechą polityków PiS jest niezdolność przyznania się do błędu i przeproszenia. Do końca idą w zaparte. Przecież premier może przeprosić za swoją nieodpowiedzialność z koronawirusem. Że prezes mu kazał. Że minister w błąd wprowadził. Że nie wiedział, że nagrywają. Tak trudno?” – napisał Tomasz Siemoniak w mediach społecznościowych. Jak można się domyślać, były minister obrony narodowej odnosił się w ten sposób m.in. do słów, które premier wypowiedział przed drugą turą wyborów prezydenckich, kiedy to namawiając do wzięcia w nich udziału stwierdził, że „wirus jest w odwrocie”.

Przypomnijmy – w piątek 31 lipca Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 657 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w kraju. Liczba zdiagnozowanych chorych od początku pandemii COVID-19 przekroczyła zatem 45,6 tys. Bilans ofiar śmiertelnych wynosi 1716. Politycy apelują do obywateli o przestrzeganie restrykcji wprowadzonych w odpowiedzi na pandemię koronawirusa, a co za tym idzie m.in. zachowywanie dystansu społecznego oraz zakrywanie nosa i ust w miejscach, w których jest to konieczne.