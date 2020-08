Dymisja Łukasza Szumowskiego. Wicerzecznik PiS kpi z opozycji. Mówi o „największej bombie z zakupami" i... śmietanie

We wtorek Łukasz Szumowski poinformował, że odchodzi z resortu zdrowia, co wywołało lawinę komentarzy i falę domysłów. Czy powodem rezygnacji ministra zdrowia, jak sugeruje opozycja, mogą być nieprawidłowości przy zakupie sprzętu związanego z walką z pandemią koronawirusa, rzecznik PiS odpowiedział drwiąco: „Największa bomba z zakupami może być taka, że sami się pomylą jak pójdą do sklepu i kupią śmietanę 30 zamiast 18-tki” . – To taki poziom absurdu – skomentował dywagacje polityków opozycji Radosław Fogiel.

– Jestem przekonany, że te działania, które podjął pan minister w walce z pandemią i z przygotowaniami na walkę z drugą falą; to wszystko jest po to, żebyśmy byli jak najlepiej przygotowani – mówił Fogiel, odpowiadając z kolei na obawy niektórych epidemiologów. Dodał, że następca ministra Szumowskiego będzie kontynuował jego pracę.

Łukasz Szumowski zrezygnował. Kiedy nowy minister zdrowia?

Pytany o to, kiedy należy spodziewać się wyznaczenia następcy Łukasza Szumowskiego, Radosław Fogiel stwierdził, że nazwisko poznamy niedługo. – Nie chcę rzucać terminami, ale biorąc pod uwagę newralgiczność tego ministerstwa, lepiej szybciej niż później – stwierdził Fogiel. Bardziej konkretną deklarację w rozmowie z Polską Agencją Prasową złożył premier. Mateusz Morawiecki stwierdził, że nazwisko następcy Łukasza Szumowskiego poznam „w ciągu kilku dni” . W tym czasie resortem będzie kierować czworo wiceministrów.

