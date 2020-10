Odsyłał Kaczyńskiego na emeryturę, wyrzucono go z PiS. Będzie doradcą Andrzeja Dudy

W 2015 roku Łukasz Rzepecki z Ozorkowa pod Łodzią wchodził do Sejmu jako najmłodszy poseł. Nie chciał być jednak typowym milczącym członkiem obozu rządzącego, głosującym pod dyktando kierownictwa. W 2017 roku podczas debaty sprzeciwił się projektowi ustawy własnej partii, podnoszącemu opłaty paliwowej. Nie głosował nad ustawą o Sądzie Najwyższym, zawetowaną zresztą później przez prezydenta. Poparł też wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Dominikowi Tarczyńskiemu z PiS. Kiedy wyrzucano go z PiS, nie chciał zgodzić się z taką decyzją i postulował prezesowi partii przejście na emeryturę. Później przez krótki czas należał do klubu Kukiz'15.

Zadania Rzepeckiego

Przyjście 28-letniego dziś Rzepeckiego do Kancelarii Prezydenta ogłosił rzecznik Andrzeja Dudy, Błażej Spychalski. Zdradził też, czym będzie się zajmował nowy doradca głowy państwa. – Z całą pewnością jest ogromnym wzmocnieniem Kancelarii Prezydenta, pan poseł będzie zajmował się sprawami ludzi młodych, ale także sprawami prawnymi, choćby kwestią związaną z sędziami pokoju, ale także współpracą z organizacjami pozarządowymi – zapowiadał. Warto wspomnieć, że Łukasz Rzepecki współpracował już wcześniej ze Spychalskim, a także Marcinem Mastalerkiem, nieformalnym doradcą Dudy, wspierającym jego kampanię prezydencką.