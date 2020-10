Sławomir Nitras popchnął posła PiS. „Utorował sobie drogę łokciem”

W mediach społecznościowych zostało udostępnione nagranie, na którym widać jak poseł KO Sławomir Nitras popycha Wiesława Krajewskiego z PiS. Do zdarzenia doszło na sali plenarnej. – Pan Nitras przechodził. Stałem w przejściu i on zachował się skandalicznie – relacjonował Krajewski w rozmowie z tvp.info. – Gdzieś się przemieszczał i zamiast przeprosić, z zaskoczenia utorował sobie drogę łokciem. Torował sobie przejście. To zachowanie skandaliczne. Miał przecież całą stronę na swobodne przejście. Chciał się zbliżyć do prezesa Kaczyńskiego – opisał poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Dziennikarze tvp.info poinformowali, że próbowali skontaktować się ze Sławomirem Nitrasem z prośbą o komentarz w sprawie. Do chwili publikacji tekstu – bez skutku.

Burzliwe posiedzenie Sejmu. Interweniowała Straż Marszałkowska

We wtorek 27 października rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Sejmu. Już kilka minut po godz. 10:00 na prośbę Ryszarda Terleckiego na sali plenarnej interweniowała Straż Marszałkowska. Stało się tak po tym, gdy posłanki Lewicy podeszły do ław, które zajmują parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej z mównicy sejmowej Joanna Scheuring-Wielgus domagała się „liberalizacji prawa aborcyjnego”.

