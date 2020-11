Kamala Harris w historycznym przemówieniu. „Mogę być pierwszą kobietą na tym stanowisku, ale na pewno nie ostatnią”

Choć to Joe Biden wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, to tegoroczne głosowanie Amerykanów przejdzie do historii nie za sprawą zwycięzcy, a wiceprezydent. Po raz pierwszy w historii ten urząd obejmuje bowiem kobieta. Co miała do powiedzenia Kamala Harris w pierwszym przemówieniu po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników wyborów?

W sobotę amerykańskie media podały wyniki głosowania w kolejnych stanach, według których Joe Biden może liczyć już na ponad 270 głosów, co daje mu zwycięstwo w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Wygrana kandydata Demokratów niesie ze sobą inną, historyczną wiktorię – po raz pierwszy w historii po urząd wiceprezydenta sięgnie kobieta, nominowana przez Demokratów Kamala Harris. Kamala Harris: Demokracja nie jest dana raz na zawsze Senator i była prokurator, która odegrała ogromną rolę w zwycięskiej kampanii Joe Bidena, miała swoje pięć minut także podczas wystąpienia prezydenta elekta w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego. Przywitana oklaskami Harris rozpoczęła historyczne przemówienie od przywołania słów kongresmena Johna Lewisa Demokracja to nie stan. Demokracja to działanie – pisał polityk. Przyszła wiceprezydent wyjaśniła, że oznacza to, że demokracja nie jest czymś zagwarantowanym raz na zawsze. – Jest tak silna, jak silna jest nasza wola, by o nią walczyć, bronić jej i nie traktować jej jako coś pewnego – mówiła Harris, podkreślając, że obrona demokracji wymaga wysiłku i poświecenia, ale też przynosi radość, gdy jest owocna. Ponieważ „My, Naród” , mamy tę moc, by budować lepszą przyszłość – powiedziała, odwołując się do preambuły amerykańskiej konstytucji. Senator zaznaczyła, że w tegorocznych wyborach wzięła udział ogromna rzesza Amerykanów, których zmobilizowali m.in. wolontariusze Partii Demokratycznej. Dziękując im, słowa podzięki skierowała także do osób zaangażowanych w liczenie głosów, którzy „chronili integralność demokracji” . Kamala Harris wspomniała, że wybory odbywają się w niezwykle trudnym czasie pandemii. – Żałoba, smutek i ból. Zmartwienia i zmagania. Ale byliśmy także świadkami waszej odwagi, siły i hartu ducha – mówiła. Podkreśliła przy tym, że zwycięskie dla Demokratów głosowanie stanowi zwieńczenie czteroletniej walki o odzyskanie fotela prezydenta przez kandydata tej formacji. Kamala Harris o swojej matce i amerykańskich kobietach Przyszła wiceprezydent nie szczędziła słów pochwały Joe Bidenowi i jego rodzinie. Przywołała też postać swojej matki Shyamale Gopalan Harris Kiedy przyjechała tu z Indii w wieku 19 lat, może nie do końca wyobrażała sobie ten moment. Ale głęboko wierzyła w Amerykę, w której momenty takie jak ten są możliwe – mówiła wzruszona wiceprezydent. – Wiec myślę o niej i o całych pokoleniach kobiet – czarnych kobiet. Azjatek, Białych, Latynosek, Rdzennych Amerykanek, które tworząc historię naszego narodu utorowały drogę do tej chwili, do dzisiejszego wieczoru – mówiła. Czytaj też:

Kamala Harris przechodzi do historii jako pierwsza wiceprezydentka USA. „Joe, zrobiliśmy to!” Harris poświeciła dużo miejsca na przytoczenie historii walki amerykańskich kobiet, w szczególności czarnych, które „zbyt często są pomijane, ale tak często udowadniają, że stanowią podstawę demokracji” . Podkreśliła, że dziś ona niesie na barkach ten ciężar, a jej nominacja jest zwieńczeniem wysiłków pokoleń kobiet. Podziękowała też Joe Bidenowi, który miał odwagę „złamać jedną z najistotniejszych barier, które istniały w tym kraju i wybrać kobietę na swojego wiceprezydenta” . Ale, mimo że mogę być pierwszą kobietą obejmującą ten urząd, to na pewno nie będę ostatnią. Ponieważ każda mała dziewczynka oglądająca nas widzi, że jest to kraj możliwości – zaznaczyła Harris. Kamala Harris i Joe Biden. Priorytety prezydentury Mówiąc o przyszłości, Harris zapowiedziała ciężką pracę, by pokonać pandemię i odbudować gospodarkę. Jako priorytety wskazała też m.in. walkę z rasizmem, zjednoczenie narodu i działania na rzecz klimatu. Droga przed nami nie jest łatwa. Ale Ameryka jest gotowa. Tak samo jak Joe i ja. Wybraliśmy prezydenta, który reprezentuje to, co w nas najlepsze. Przywódcę, którego świat będzie szanować, a nasze dzieci będą mogły się na nim wzorować. Dowódcę, który będzie szanował naszą armię i dbał o bezpieczeństwo kraju. I prezydenta wszystkich Amerykanów – zakończyła. Czytaj też:

