Kamala Harris przechodzi do historii jako pierwsza wiceprezydentka USA. „Joe, zrobiliśmy to!”

55-letnia Kamala Harris jest prawniczką hinduskiego i jamajskiego pochodzenia. Ma za sobą wieloletnią karierę w wymiarze sprawiedliwości. W latach 2011-2017 była prokurator generalną Kalifornii, wcześniej w latach 2004-2011 prokurator okręgową w San Francisco. Do polityki weszła późno, bo w 2016 roku, zdobywając mandat senatorski w 2017 roku Kalifornii.

Na tym jednak nie poprzestała. W 2019 roku na forum ponad 20-tysięcznego tłumu ogłosiła zamiar ubiegania się o prezydenturę. Początkowo jej kandydatura spotkała się z entuzjazmem, ale problemy z finansowaniem i niejasne deklaracje po drugiej debacie w Partii Demokratycznej sprawiły, że szanse Harris zaczęły słabnąć. Ostatecznie 3 grudnia 2019 roku wycofała swoją kandydaturę.

„Joe, zrobiliśmy to”

W sierpniu 2020 roku okazało się jednak, że nie oznaczało to końca przygody Kamali Harris z walką z o prezydenturę. Ambitna prawniczka została bowiem, jako trzecia kobieta w historii, kandydatką głównej partii politycznej na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych.

U boku Joe Bidena udało jej się przejść do historii – została pierwszą wiceprezydentką elektką Stanów Zjednoczonych. – Zrobiliśmy to! Zrobiliśmy to, Joe – cieszyła się w rozmowie telefonicznej z przyszłym prezydentem.

O Kamali Harris i jej roli w kampanii przeczytać można we Wprost Premium. „Jeśli Joe Biden wygra w wyborach w USA, to głównie dlatego, że stanęła za nim Kamala Harris. O ambitnej senator z Kalifornii będziemy jeszcze długo słyszeć – bez względu na wynik wyborów” – pisał w sierpniu Agaton Koziński. Kim jest nowa wiceprezydent USA? Przeczytajcie:

