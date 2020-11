Radom siedzibą województwa? Suski o szczegółach podziału Mazowsza

Już w okresie wakacyjnym media donosiły o rozważanym w Prawie i Sprawiedliwości pomyśle rozdzielenia Warszawy i województwa mazowieckiego. W ten sposób miałyby powstać dwa województwa: stołeczne z Warszawą oraz odmienione mazowieckie.

Podział Mazowsza. Będą wybory?

Marek Suski na antenie RMF FM odniósł się do projektu ustawy o podziale Mazowsza. Kiedy ten projekt trafi do niższej izby parlamentu? – Są ostatnie przygotowania do wniesienia go do Sejmu – powiedział polityk. W związku z projektem pojawiają się pytania o przeprowadzenie wyborów w nowych strukturach administracyjnych. – Czyli będą nowe wybory wyłącznie do sejmików dwóch nowych województw? – zapytał Robert Mazurek. – Tak – odpowiedział krótko Suski.

Radom siedzibą województwa mazowieckiego? Suski komentuje

Zgodnie z założeniami Warszawa ma stać się siedzibą województwa stołecznego, co budzi pytania o to, które miasto będzie siedzibą nowego województwa mazowieckiego. – (Siedziba będzie – red.) W największym mieście na Mazowszu. Największym miastem po Warszawie jest Radom – powiedział Marek Suski na antenie RMF FM. – Przynajmniej, póki co, taka jest decyzja – dodał w dalszej części polityk Prawa i Sprawiedliwości.

