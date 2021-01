Transpłciowa lekarka z historyczną nominacją od Bidena. „Silne przywództwo”

Rachel Levine jest z wykształcenia pediatrą. Podczas pracy zawodowej była związana z kliniką w Penn State, a obecnie sprawuje funkcję sekretarza zdrowia stanu Pensylwania – informuje The Guardian. Teraz 64-letnią Rachel Levine czeka nie lada wyzwanie, ponieważ Joe Biden wskazał lekarkę jako doradcę sekretarza zdrowia. Tym samym stała się pierwszą otwarcie transpłciową osobą, której nominację na stanowisko w administracji federalnej będzie musiał zatwierdzić amerykański Senat.

„Doktor Rachel Levine zapewni silne przywództwo i niezbędną wiedzę, której potrzebujemy, aby przeprowadzić ludzi przez tę pandemię – bez względu na ich kod pocztowy, rasę, religię, orientację seksualną, tożsamość płciową czy niepełnosprawności” – poinformował Joe Biden w wydanym oświadczeniu. Prezydent elekt określił wybór Levine na wspomniane stanowisko mianem „historycznego”. Rachel Levine będzie pracować pod zwierzchnictwem Xaviera Becerry, którego Joe Biden nominował do kierowania U.S. Department of Health and Human Services– podaje Reuters.

