Nieoficjalnie: Prezydent Rzeszowa zrezygnuje ze stanowiska

Tadeusz Ferenc, który prezydentem Rzeszowa jest od 2002 roku, zlecił swoim pracownikom zorganizowanie w środę 10 lutego konferencji prasowej. Sam niemal do końca miesiąca pozostaje na urlopie wypoczynkowym, ale ma pojawić się jutro w urzędzie miasta. Portal nowiny24.pl nieoficjalnie podaje, że samorządowiec zrezygnuje ze stanowiska.

Tadeusz Ferenc zrezygnuje przez problemy zdrowotne?

Wspomniany serwis cytuje informatora, który rzuca światło na powody dymisji Ferenca. – To prawda, prezydent zrezygnuje ze stanowiska, a przyczyną takiej decyzji jest pogorszenie stanu jego zdrowia. Niestety koronawirus mocno go osłabił – przekazał.

„Gazeta Wyborcza” przypomina z kolei, że w połowie stycznia prezydent Rzeszowa trafił do szpitala z powodu zakażenia koronawirusa. Po tygodniu został wypisany, ale już następnego dnia po powrocie do domu stwierdzono u niego wysoką gorączkę i ponownie przewieziono do szpitala. Na początku lutego Ferenc, który w środę skończy 81 lat, zakończył hospitalizację, a jego stan określano jako dobry.

Kim jest Tadeusz Ferenc?

Tadeusz Ferenc początkowo pracował jako robotnik, a później zaczął piąć się po szczeblach kariery. Ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, jednocześnie zdobywając doświadczenie w różnych przedsiębiorstwach. Kierował m.in. Miejskimi Zakładami Budownictwa Mieszkaniowego.

Ferenc najpierw dołączył do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie wstąpił w szeregi Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Od 2001 do 200w roku zasiadał w Sejmie reprezentując drugie z ugrupowań. Po wygraniu w listopadzie 2002 roku wyborów na prezydenta Rzeszowa stracił mandat poselski, rozpoczynając swoją długoletnią pracę w stolicy Podkarpacia.

