„Ciekaw jestem, co jeszcze wymyślą do likwidacji”. Wąsik ironicznie o opozycji

Podczas weekendu walentynkowego w Zakopanem pojawiło się wielu turystów, których do przyjazdu zachęciły otwarte hotele i stoki narciarskie. Media obiegły zdjęcia tłumu, który bawił się, nie zważając na obostrzenia wprowadzone w odpowiedzi na pandemię. Z tego powodu wydarzenia, które można było obserwować w Zakopanem, nazywane są przez wiele osób w dosadny sposób mianem „koronaparty”.

Rzeczywiście wszystkich nas chyba zaskoczyły zdjęcia z Zakopanego. Widziałem, jak Polacy przez niemal cały rok zachowywali się, od kiedy mamy do czynienia z pandemią i widziałem ogromną odpowiedzialność, widziałem mnóstwo wyrzeczeń, widziałem trzymanie dystansu, podporządkowanie się zasadom epidemicznym, które zostały wprowadzone przez rząd – powiedział Maciej Wąsik na antenie Polskiego Radia 24.

– W pewnym momencie rzeczywiście gdzieś ten poziom zmęczenia został przekroczony. Ja to zwalam oczywiście na poziom zmęczenia, bo wszyscy jesteśmy na pewno zmęczeni obostrzeniami. Wszyscy jesteśmy zmęczeni maseczkami. Wszyscy czekamy na normalność, ale żebyśmy doczekali tej normalności, to potrzebujemy odpowiedzialności – kontynuował wiceminister MSWiA.

W dalszej części rozmowy Maciej Wąsik ocenił działania policji. – Policja dostała wytyczne działania bardzo konsekwentnego i bardzo takiego zdecydowanego i widzę, że policja takie działania podjęła – powiedział i dodał, że chciałby bardzo podziękować funkcjonariuszom, którzy narażają swoje życie i zdrowie, przeprowadzając interwencje.

Maciej Wąsik o zapowiedziach opozycji: Są tylko postulaty likwidowania

Dorota Kania zapytała wiceministra, jak ustosunkuje się do postulatu opozycji, która chce likwidować CBA i czy ten postulat, w jego ocenie, znajdzie poparcie społeczne.

– W ogóle uważam, że żaden postulat opozycji w tej chwili nie znajduje szerszego poparcia społecznego. Kiedy się przyjrzymy tym postulatom, to nie ma żadnych postulatów konstruktywnych, są tylko postulaty likwidowania – jest postulat likwidacji IPN-u, jest postulat likwidacji CBA, jest postulat likwidacji TVP Info. Ciekaw jestem, co jeszcze wymyślą do likwidacji. To są w ogóle niedorzeczne rzeczy – powiedział Maciej Wąsik i dodał, że „opozycja nie wychodzi z żadnym programem pozytywnym”.

