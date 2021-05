Czarnoskóra burmistrz nie udzieli wywiadów białym dziennikarzom? „Musimy się zmienić”

Już niedługo miną dwa lata odkąd burmistrz Chicago sprawuje urząd. Ten moment Lori Lightfoot wykorzystała jako dobrą okazję do zwrócenia uwagi na pewną kwestię. „To wstyd, że w 2021 roku korpus prasowy ratusza jest w przeważającej większości biały w mieście, w którym ponad połowa mieszkańców identyfikuje się jako czarnoskórzy, Latynosi, AAPI lub rdzenni Amerykanie" – napisała Lori Lightfoot w mediach społecznościowych.

W dalszej części burmistrz dodała, że to różnorodność i integracja są niezbędne we wszystkich instytucjach. „Aby się rozwijać, musimy się zmienić. Właśnie dlatego zamierzam traktować priorytetowo prośby dziennikarzy POC (people of colour – red.) z okazji upłynięcia dwóch lat od mojej inauguracji na stanowisko burmistrza tego wspaniałego miasta” – kontynuowała burmistrz Chicago.

Czarnoskóra burmistrz nie udzieli wywiadów białym dziennikarzom?

Polityczna reporterka Mary Ann Ahern, która pracuje dla NBC5, poinformowała, że rzecznik Lori Lightfoot przekazał, że burmistrz Chicago udzieli wywiadów w tzw. trybie „jeden na jeden” tylko dziennikarzom, którzy mają inny odcień skóry niż biały.

