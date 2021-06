Były szef CAS: Prokuratura powinna przyspieszyć działania ws. interesów Banasia

Były szef rządowego Centrum Analiz Strategicznych stwierdził na antenie TVN24, że bardzo niepokojące jest, iż Marian Banaś pomieszał dwa pojęcia, bardzo istotne. – Przeprowadzanie wyborów a przygotowywanie do organizacji wyborów. To są kompletnie różne kategorie. W tym wystąpieniu było, że premier miał przeprowadzać wybory, a wiemy, że premier żadnych wyborów miał nie przeprowadzać. Przeprowadzać miała PKW, nie Poczta Polska, nie premier – tłumaczył w „Kropce nad i”.

Paruch: NIK nie pokazała żadnych dokumentów

Prof. Paruch dodał, że podczas konferencji NIK nie zostały pokazane dokumenty, które są w obiegu rządowym. – Każde rozporządzenie, każda ustawa posiada mnóstwo dokumentów, które jej towarzyszą. Dzisiaj się dowiedzieliśmy chociażby, że żadnej opinii Prokuratorii Generalnej nie było, że jest jakaś notatka w tej sprawie. Pytanie co to jest za dokument. Czy to była oficjalna opinia? – mówił w rozmowie z Moniką Olejnik. – Te uzasadnienia, które zostały podane, nie wytrzymują żadnej krytyki. Każdy ma prawo czuć się obrażony, wystąpić w obronie swoich dóbr i pan prezes Banaś to zrobił – ocenił.

W jego opinii prokuratura zdecydowanie powinna przyspieszyć działania w sprawie interesów prezesa NIK. – Zdecydowanie to trwa za długo. Nie wiem, na ile jest to złożona materia w kontekście różnych interesów Mariana Banasia, ale dwa lata to zdecydowanie czas za długi. Prokuratura zdecydowanie powinna przyspieszyć działania w tej materii. Jeżeli są jakiekolwiek twarde dowody, powinny zostać przekazane do sądu – komentował.

Banaś zawiadamia prokuraturę ws. Kaczyńskiego

1 czerwca prezes NIK złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie Jarosława Kaczyńskiego. Jak podawało TVN24, w oświadczeniu w tej sprawie Marian Banaś złożył zawiadomienie o „uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw” w związku „z ostatnią medialną aktywnością” prezesa PiS. W cytowanym przez TVN24 oświadczeniu Mariana Banasia w sprawie zawiadomienia do prokuratury czytamy: „Formułując swoje wypowiedzi pan Jarosław Kaczyński działał jako v-ce Prezes Rady Ministrów, który powinien szczególnie cenić sobie zasadę domniemania niewinności określoną w Konstytucji”.

Banaś zapewne odnosił się do niedawnych wywiadów Jarosława Kaczyńskiego, w których prezes PiS zabierał głos na jego temat. W rozmowie z „Wprost” Kaczyński mówił: – Marian Banaś sam ma kilka śledztw i to nie dotyczących kopert, tylko jego samego.

