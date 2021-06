Barack Obama mówił o zagrożeniach dla demokracji. Podał przykład Polski i Węgier

Były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama udzielił wywiadu telewizji CNN, w którym krytykował działania Republikanów podważające wynik wyborów prezydenckich w USA, przywołując wydarzenia z Kapitolu z 6 stycznia i wyrażał zmartwienie obecnym stanem demokracji w USA.

Na sam koniec wywiadu jako negatywny przykład dla USA posłużyły Polska i Węgry.

Obama: Polska i Węgry stały się autorytarne

– Wszyscy jako obywatele musimy dostrzec, że droga do niedemokratycznych Stanów Zjednoczonych to nie jest jeden etap. To cała seria kroków – stwierdził Obama. – Gdy popatrzymy na takie miejsca, jak Węgry albo Polska, które nie miały takich demokratycznych tradycji jak my, nie były w nich tak mocno zakorzenione. A jednak jeszcze 10 lat temu były dobrze funkcjonującymi demokracjami, a teraz stały się w gruncie rzeczy autorytarne – dodał.

Prowadzący rozmowę Anderson Cooper wtrącił „demokracja nie zawsze umiera w wyniku wojskowego przewrotu, demokracja umiera przy urnach wyborczych”.

– Dokładnie tak – potwierdził Obama. – Władimir Putin zostaje wybrany przez głosujących Rosjan, ale nikt z nas nie powie, że to jest demokracja, której chcemy – ocenił.

Słowa o Polsce padają w 10:05 wywiadu, który w całości można obejrzeć na YouTube.

