Wybory w Rzeszowie. O fotel prezydenta miasta zawalczy czworo kandydatów

10 lutego 2021 roku Tadeusz Ferenc – piastujący urząd prezydenta Rzeszowa niemal od 20 lat – ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska. Jako powód podał pogarszający się stan zdrowia, który dodatkowo nadszarpnęło przechorowanie COVID-19. Wobec tej decyzji, w Rzeszowie zarządzono wybory.

Początkowo miały się one odbyć we wcześniejszym terminie, jednak z uwagi na pandemię, termin przesunięto na 13 czerwca. W najbliższą niedzielę w Rzeszowie odbędzie się zatem głosowanie, które wyłoni nowego prezydenta miasta. O fotel walczy czworo kandydatów: Konrad Fijołek, Ewa Leniart, Marcin Warchoł i Grzegorz Braun.

Cisza wyborcza i obostrzenia w lokalach

W piątek o północy rozpoczyna się cisza wyborcza. Na 24 godziny przed dniem wyborów nie wolno bowiem agitować na korzyść któregoś z kandydatów. Dodatkowo, według zaleceń GIS, cytowanych przez Nowiny24, w lokalach wyborczych będą obowiązywały wymogi sanitarne. Pomieszczenia będą dezynfekowane, między członkami komisji będą odpowiednie odległości, a głosujący będą wchodzić do lokalu w taki sposób, by w pomieszczeniu znajdowała się jedna osoba na 15 metrów kwadratowych.

Głosowanie potrwa do godz. 21:00. Jeśli któryś z kandydatów otrzyma wynik przekraczający 50 proc. głosów, wybory uważa się za zakończone. W przypadku, gdy taka nota nie padnie, ogłaszana jest druga tura. W dogrywce mierzy się ze sobą dwóch kandydatów z największą liczą głosów w pierwszej turze. Drugą turę wygrywa ten, który zdobędzie większe poparcie.

Kim są kandydaci na urząd prezydenta Rzeszowa?

Konrad Fijołek



Samorządowiec z Rzeszowa. W latach 2006–2010 był przewodniczącym Rady Miasta Rzeszowa jako najmłodszy na tym stanowisku w historii organu. Od 2014 roku pełni z kolei funkcję wiceprzewodniczącego. Fijołek zgłosił swoją kandydaturę na stanowisko prezydenta miasta 15 marca. Choć startuje jako kandydat bezpartyjny, ma szerokie poparcie parlamentarnej i pozaparlamentarnej opozycji. Fijołka popierają Koalicja Obywatelska, PSL, Lewica i Polska 2050 Szymona Hołowni.



Ewa Leniart



Wojewoda podkarpacki, posłanka na Sejm. Swoją karierę w polityce zaczęła w 2014 roku, jednak wówczas nie udało jej się uzyskać mandatu radnej. Rok później mandat jednak objęła, zajmując miejsce radnego, który dostał się do Sejmu. W 2015 roku Leniart objęła również funkcję wojewody, piastując ją do 2019 roku. W wyborach parlamentarnych 2019 zdobyła mandat poselski, jednak 13 stycznia 2020 roku powróciła na stanowisko wojewody podkarpackiego, co skutkowało wygaśnięciem mandatu poselskiego. 10 marca 2021 Prawo i Sprawiedliwość rekomendowało kandydaturę Ewy Leniart na prezydent Rzeszowa.



Marcin Warchoł



To kandydat, który zgłosił się najwcześniej, bo już w czasie rezygnacji prezydenta Ferenca. To właśnie Warchoł został również „namaszczony” przez ustępującego prezydenta, jako popierany przez niego następca. Marcin Warchoł to polityk Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, koalicjanta PiS w rządzie. Jego polityczne początki to asystowanie Ziobrze, a także praca przy RPO Januszu Kochanowskim. Od 2015 roku związany z Ministerstwem Sprawiedliwości, najpierw jako podsekretarz, później sekretarz stanu.



Grzegorz Braun



Poseł, reżyser, scenarzysta, prezes partii politycznej Konfederacja Korony Polskiej i jeden z liderów federacyjnej partii Konfederacja Wolność i Niepodległość. W wyborach na prezydenta Rzeszowa startujący z poparciem Konfederacji. Z polityką związany od wielu lat, choć długo nie były to działania zwieńczone sukcesem. Większa popularność przyszła dopiero w 2015 roku, kiedy startował w wyborach na prezydenta Polski, odznaczając się wówczas kontrowersyjnymi wypowiedziami. W wyborach parlamentarnych w 2019 otwierał listę Konfederacji WiN w okręgu rzeszowskim, uzyskując ostatecznie mandat poselski. Czytaj też:

