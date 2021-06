Wypij uderzył w Polski Ład. Fogiel kpi i odpowiada: Nie jest to specjalnie niezwykłe odkrycie

Michał Wypij, polityk Porozumienia, w rozmowie z „Rzeczpospolitą” skrytykował wspólny program Zjednoczonej Prawicy znany jako Polski Ład. Choć i jego formacja brała udział w jego tworzeniu, to Wypij raczej dystansował się od niektórych rozwiązań.

– O całej reszcie przyjdzie nam rozmawiać, jak pojawią się konkretne projekty ustaw. „Polski Ład” jest na razie pokazem slajdów – prawdziwa dyskusja zacznie się w momencie gdy zobaczymy projekty ustaw – powiedział Wypij.

O tę wypowiedź przedstawiciela partii koalicyjnej był pytany w radiowej Jedynce wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. – Muszę powiedzieć, że to stwierdzenie jest dość zdumiewające. W swojej odwadze tak to nazwijmy. Ja nie chciałbym antagonizować... – mówił Fogiel, a wtedy prowadząca wtrąciła, że Wypij powiedział, że jeżeli zobaczy ustawy, to dopiero zajmie się analizą.

– To nie jest specjalnie niezwykłe odkrycie ze strony pana posła, że program polityczny należy przekuć w ustawy i o tym mówiliśmy. Tak jak wspomniałem, pierwsze ustawy z tych dziesięciu na sto dni będą niedługo w Sejmie i będziemy nad nimi głosować. To naturalne, że szczegóły pojawiają się już na etapie projektów legislacyjnych – odpowiedział Fogiel.

– Wydaje mi się, że pan poseł (Wypij – red.) rzucony akurat na odcinek bycia jastrzębiem tutaj się nieco zagalopował, ale nie chcę antagonizować – dodał Radosław Fogiel.

10 ustaw związanych z Polskim Ładem – obietnice premiera

Wspomniane 10 ustaw na pierwsze 100 dni Polskiego Ładu ogłosił 2 czerwca premiera Mateusz Morawiecki. Są to:

30 tys. kwoty wolnej od podatku – rozwiązanie miałoby wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.

Emerytura bez podatku – od 1 stycznia 2022 r.

Zniesienie limitów do specjalistów – II połowa 2021 r.

7 proc. PKB na zdrowie

Mieszkanie bez wkładu własnego – IV kwartał 2021 r.

Dom bez formalności – IV kwartał 2021

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – od 1 stycznia 2021 r.

Program inwestycji strategicznych – III kwartał 2021 r.

Pomoc dla rolników – IV kwartał 2021 r.

Małe Centra Nauki Kopernik – IV kwartał 2021 r.

