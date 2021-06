Piechociński: Dlaczego niezaszczepiony pies kosztuje właściciela 500 zł, a człowiek może zarażać pół Polski?

Były szef PSL, Janusz Piechociński przyznaje w rozmowie z PiS, że opinia publiczna zajmuje się często tematami zastępczymi, czyli m.in. tym, czy Donald Tusk wróci do polskiej polityki lub sprawą butów Jarosława Kaczyńskiego.

– Nasza scena polityczna jest nieodgadniona. Dla Tuska, człowieka-legendy polskiej polityki, bo nikt z polskich polityków nie osiągnął takiej pozycji międzynarodowej, będzie trudne zmierzenie się z czymś nowym, gdy partia, którą zakładał, ma poważne kłopoty. Jedno jest pewne: musi powiedzieć ludziom, jaki ma pomysł na lepszą Polskę. Pytanie, czy Tusk czuje powagę sytuacji w kraju i w PO oraz czy starczy mu motywacji. Zresztą to temat zastępczy, taki jak Kaczyński w dwóch różnych butach na konwencji Bielana – wyjaśnia były minister gospodarki.

Piechociński udzielił też cennej rady opozycji: – Nauczyć się programu PiS i jechać z nimi równiutko. Punkt po punkcie, ustawa po ustawie.

– Powinniśmy rozmawiać o tym, dlaczego w 2019 roku polskie szpitalnictwo było zadłużone na 15,5 mld a zł na koniec zeszłego ponad 18,8 mld skoro podobno zwiększyliśmy realne nakłady na służbę zdrowia. Tak samo jest ze szczepionkami, gdybyśmy zaprosili do debaty ekspertów, np. prof. Pyrcia, który by wyjaśnił czym jest RNA, DNA, odmiana Delta koronawirusa, może więcej osób by się chciało szczepić – podkreśla w wywiadzie dla „Wprost” były wicepremier.

– Dlaczego niezaszczepiony na wściekliznę pies kosztuje właściciela 500 zł kary, a człowiek może się nie szczepić i zarażać pół Polski? – zastanawia się Piechociński.

Na pytanie, czy inna partia byłaby w stanie nakłonić większość Polaków do szczepień, odparł: – Politycy myślą tylko o słupkach sondażowych. Świat urzędniczy, nędznie opłacany, boi się podejmować decyzje, czeka na wytyczne polityków, premier może powołać prezesa poczty, by sobie zorganizować wybory. Nie czuje pani, że podkopaliśmy wszystko to, co trwałe? (...) Burzymy autorytety a potem się dziwimy, że obiegowa wieść w internecie, wypowiedź księdza, który odkażał się wodą święconą, rozsadza racjonalne zachowania. Proszę spojrzeć do czego sprowadziliśmy posła. To nieudacznik, który żyje z naszych pieniędzy.

