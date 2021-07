Senator PO skrytykowany po wrzuceniu wpisu na temat Donalda Tuska

Przypomnijmy, że nie milkną echa powrotu byłego premiera Donalda Tuska do polskiej polityki. Jako p.o. przewodniczącego Platformy, Tusk jeździ po kraju niczym podczas intensywnej kampanii wyborczej. Działania te przynoszą pierwsze efekty, gdyż sondaże Platformy lekko podskoczyły.

Senator Platformy Obywatelskiej Stanisław Gawłowski również odniósł się do powrotu Tuska, jednak zrobił to w dość nietypowy sposób, co spotkało się ze sporą krytyką na Twitterze. „Nie pytaj, co Tusk może zrobić dla ciebie. Pytaj, jak ty możesz wspomóc Tuska” – głosi wpis senatora zamieszczony na specjalnej grafice z wizerunkiem byłego premiera.

Wpis Stanisława Gawłowskiego nie spotkał się ze zrozumieniem

Pod postem zaroiło się od krytycznych komentarzy. Internauci nawołują senatora PO do usunięcia tej treści i wskazują, że sugestia, by coś robić dla polityka, który wręcz ma pełnić dokładnie taką samą rolę względem obywateli, to niezrozumienie celowości działania w polityce. „A no tak, bo to Polki i Polacy są dla Tuska, a nie on dla nich” – pisze jeden z komentujących.

