Aleksander Kwaśniewski nie ma wątpliwości: PiS wygra kolejne wybory

– W PiS panuje przekonanie: „nie wygrywamy tak bardzo, jak powinniśmy przez działalność wrednych mediów, które nam brużdżą i nie pozwalają na pokazanie w pełni naszych zalet”. Zdobyli media publiczne i bardzo wpływowe media lokalne. TVN jest im nie tyle potrzebny dla siebie, co chcą go zniszczyć. Program minimum PiS to osłabienie TVN-u – stwierdził były prezydent Aleksander Kwaśniewski w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

– PiS wygra kolejne wybory parlamentarne. Ale czy będzie miał większość pozwalającą rządzić? Wątpię – dodał z pełnym przekonaniem.

Aleksander Kwaśniewski o powrocie Tuska i sytuacji Trzaskowskiego

Kwaśniewski odniósł się również do sytuacji, jaka zapanowała na opozycji. – Na pewno Tusk wzbogaca polską politykę i może ją zmienić. Już zatrzymał spadek notowań PO i przegonił Hołownię. PO może dziękować Jarosławowi Gowinowi za to, że doprowadził do przełożenia wyborów prezydenckich i dał szansę na wymianę kandydata. Gdyby Trzaskowski nie wystartował w wyborach, to PO byłaby już w bardzo głębokim kryzysie – stwierdził.

Zdaniem byłego prezydenta, Trzaskowski popełnił jeden błąd. – Trzaskowski po raz drugi mija się z historią. Wybory prezydenckie to było jego wejście w historię. Zdobycie 10 mln głosów to ogromny sukces. Niewiele brakowało, by wygrał, ale późniejsze minięcie z historią polega na tym, że zaraz po tych wyborach nie zdecydował się na przejęcie PO albo zorganizowanie własnego ruchu, co zapowiadał – wskazał.

